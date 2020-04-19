Yasağa uymayıp, dışarıda bankta oturan 3 kişiye para cezası
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Polis, Güncel

Yasağa uymayıp, dışarıda bankta oturan 3 kişiye para cezası

DENİZLİ'de, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

19.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:44
Yasağa uymayıp, dışarıda bankta oturan 3 kişiye para cezası

DENİZLİ'de, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkıp, bankta oturarak, yasağı ihlal eden 3 kişiye ise 9 bin 450 lira ceza kesildi.

Kentte sokağa çıkma yasağının ikinci ve son gününde, sessizlik hakim oldu. İşlek cadde ve sokaklar, dün olduğu gibi bugün de boş kaldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye ve Vefa Sosyal Destek Grupları, sokaklarda ekmek dağıtımı yaptı. Halk da sosyal mesafe kuralına uyarak ekmeklerini aldı. Devriye görevindeki polis ekipleri, cadde ve sokaklarda yoğun denetimler yaptı. Dışarı çıkanlar kontrol edildi. Trafik ekipleri de durdurdukları araçlarda sürücülerle ilgili kontrol gerçekleştirdi.

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 834 Sokak'ta, 3 kişinin bankta oturduğu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemenin ardından yasağa uymadıkları belirlenen Mehmet K., Tunç U. ve Mehmet Ö.'ye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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