YASAĞA UYMAYANLARIN BAHANELERİ; SİGARA ALMA, HASTA ZİYARETİ, KEDİYE MAMA VERME DÜNYAYI saran koronavirüs tehdidi ile mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağına uymayanların bahanelerinin başında sigara alma, hasta ziyareti, kediye mama gibi sebepler one çıkıyor.

DÜNYAYI saran koronavirüs tehdidi ile mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağına uymayanların bahanelerinin başında sigara alma, hasta ziyareti, kediye mama gibi sebepler one çıkıyor.

Avcılar ilçe merkezinde oluşturulan noktalarda sokağa çıkma yasağının titizlikle uygulanması amacıyla aralıksız denetim yapıldı. Bunun yanı sıra, D-100 karayolunun Avcılar girişindeki köprünün altında da bölge trafik ekipleri aralıksız araçları denetledi.

Beylikdüzü'nde oturan Utku Akdemir, tiryakisi olduğu sigarası tükenince otomobiline atlayarak Küçükçekmece'ye kadar giderek, açık bulduğu bir akaryakıt istasyonunun marketinden 1 paket aldı. Akdemir, D-100 karayolunu kullanarak evine dönerken, Avcılar'da durduruldu. Neden sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini soran polis memuruna, henüz açılmamış sigara paketini gösteren Akdemir, ekip otomobilinin yanına davet edilerek, hakkında hazırlanan tutanak ile ceza kesildi. Kesilen cezanın miktarının 3150 TL'ye kadar çıkabildiği bu rakamın kaymakamlık tarafından belirleneceği belirtildi. Esenyurt'ta oturan Zeki Matbay da yanına 4 yakınını alarak Küçükçekmece'de bir evde dinlenen hasta köylülerini ziyarete gitti. Matbay ve yanındaki 4 kişi Avcılar Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında durduruldu. Sokağa çıkma yasağına rağmen hasta ziyaretinden geldiklerini belirten 5 kişiye ceza kesildi.

AÇ KALAN KEDİLERİ İÇİN YASAĞI İHLAL ETMİŞLERKemal Işık ise, kendisinden yardım isteyen arkadaşını kıramayınca Avcılar'a gelişinde durduruldu. Işık, başka bir semtteki arkadaşının Avcılar'daki evlerinde yalnız kalan kedisinin sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile en az 2 gün aç kalacağını göz önüne alarak ona mama götürdüklerini söyledi. Işık ve arkadaşı hakkında da sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Kaynak: DHA