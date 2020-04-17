Yasağa uymayanlar kameraya böyle yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazar yerinde ilginç görüntüler kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazar yerinde ilginç görüntüler kameraya yansıdı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençler dışarıya çıkmaya devam ediyor. İnegöl'de cuma günü kurulan pazar alanına 65 yaş üstü bir kadının maskesiz girmesi kameraya yansıdı. Durumu görenler yetkililere haber verdi. Zabıtalardan maske isteyen yaşlı kadın, yaşının sorulması üzerine, önce "Boş ver" diye cevap verdi, ardından 68 yaşında olduğunu belirtti. Bunun üzerine zabıta ekipleri yaşlı kadını pazara almayarak, evine gitmesini, bir ihtiyacının olması durumunda 153 zabıta ekiplerine haber vermesini istedi.

Pazar alanında 17 yaşındaki çocuklarıyla alışverişe gelen bir vatandaş da bekçiler tarafından uyarılarak alınmadı. Vatandaş, rahatsız olduğu için kendisine yardım etmesi için çocuğunu getirdiğini söyledi. Ancak görevliler cezai işlemlerin olduğunu belirterek, girişlerine izin vermedi. Bunun üzerine baba ve oğlu evlerine döndü. - BURSA

Kaynak: İHA