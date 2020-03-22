Yasağa uymayan yaşlıların bahanesi alışveriş
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Malatya, Yerel

Yasağa uymayan yaşlıların bahanesi alışveriş

Yasağa uymayan yaşlıların bahanesi alışveriş Korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler arasında yer alan yaşlıların sokağa çıkmama yasağına Malatya'da uyulmuyor.

22.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:16
Yasağa uymayan yaşlıların bahanesi alışveriş

Yasağa uymayan yaşlıların bahanesi alışveriş

MALATYA - Korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler arasında yer alan yaşlıların sokağa çıkmama yasağına Malatya'da uyulmuyor. Parklarda oturan yaşlı ve engelliler, sokağa niye çıktığını soranlara alış veriş bahanesini sonuyor

işleri Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı. Ancak Malatya 'da bazı yaşlı vatandaşlar, yasağa rağmen park ve meydanlara çıkarak geziyor. Çekilen şeritlere rağmen banklarda oturan yaşlı ve engellilerin en önemli bahanesi ise alış veriş oluyor.

"Yasağı biliyorum ama alış veriş yapacağım"

Sokakta gezen 65 yaşındaki Haydar Alikenlı, kendisine uzatılan mikrofona 65 yaş üstü için dışarı çıkma yasağı olduğunu bildiğini söyleyerek, alış veriş yapmak amacıyla dışarı çıktığını kaydetti. Alikenli, "İçişleri Bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkma yasağı geldi. Yasağı olduğunu biliyorum ama alışveriş yapmam lazım. TOKİ evlerinde oturuyorum. Merkezde işim vardı onun için geldim. Ben engelliyim. Çarşı merkezine alışveriş yapmaya geldim. Alış veriş yaptıktan sonra evime gideceğim. Ülke olarak inşallah virüsten kurtuluruz" şeklinde ifadeler kullandı.

"Yasak 54 yaşını kapsamıyor"

54 yaşındaki Mehmet Dinç ise yasağın kendi yaşıtlarını kapsamaması nedeniyle sokakta güneşlendiğini kaydetti. Dinç, "İçişleri Bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı. Ama yasak bana vurmuyor. Ben de Soykan Meydanında güneşleniyorum. Biraz önce polisler geldi kimliğimi gösterdim. Artık rahat rahat gezeceğim. Bizim bir tatilimiz var onun tadını çıkarıyorum" şeklinde konuştu.

37 yaşındaki Kadir Akdağ ise maske takarak dışarı çıktığını ifade ederken "Korona virüsten korunmak için arkadaşlarımızla fazla tokalaşmamaya çalışıyoruz. Biraz uzak durmakta fayda var" diye konuştu.

Yasağa uymayan yaşlıların bahanesi alışveriş

Kaynak: İHA

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Yasağa uymayan yaşlıların bahanesi alışveriş

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