Yasağa uymayan kahvehane mühürlendi
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Yasağa uymayan kahvehane mühürlendi

Yasağa uymayan kahvehane mühürlendi
04.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:04

Küçükçekmece'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi.

Küçükçekmece'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.

Kartaltepe Mahallesi Gönül Sokak üzerindeki kepenkleri kapalı olan kıraathanede bulunan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten kişi başı 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri İlçe Zabıta ekiplerince mühürlendi.

Yasağa uymayan kahvehane mühürlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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