Yasağa uymayan kahvehane mühürlendi
04.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:04
Küçükçekmece'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi.
Küçükçekmece'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.
Kartaltepe Mahallesi Gönül Sokak üzerindeki kepenkleri kapalı olan kıraathanede bulunan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten kişi başı 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri İlçe Zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA