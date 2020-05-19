Yasağa uymayan gençler yol ortasında halay çekti ANKARA'da çoğunluğunu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğu grup, yol ortasında halay çekti.

ANKARA'da çoğunluğunu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğu grup, yol ortasında halay çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir grup genç, sokak ortasında halay çekti. Çoğunluğunu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğu grup, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmayıp ellerinde mendil gibi sallayaran gençler, bir süre halay çekti. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

Görüntü dökümü: Yol ortasında halay çeken gruptan görüntüler

Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, -

Kaynak: DHA