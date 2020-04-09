Yasağa uymayan çocuklar, çöp konteynırına girerek giysi topladı Yasağa uymayan çocuklar, çöp konteynırına girerek giysi topladı Esenler'de sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar konteynıra girip giysi topladı Korona virüs ile mücadele kapsamında art arda tedbirlere rağmen sokağa çıkma yasağı bulunan küçük çocuklar, Esenler'de giysi ve çöp konteynırlarına girdi.

Yasağa uymayan çocuklar, çöp konteynırına girerek giysi topladı

Esenler'de sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar konteynıra girip giysi topladı

İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele kapsamında art arda tedbirlere rağmen sokağa çıkma yasağı bulunan küçük çocuklar, Esenler'de giysi ve çöp konteynırlarına girdi. Çocuklardan biri giysi çıkartırken, diğeri ise üzerinde bekledi. Çocukları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele art arda alınan tedbirlerle devam ederken, 20 yaş altı vatandaşların ise sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Bu kapsamda çalışmalar devam ederken önceki gün Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde 3 küçük çocuk çöp konteynırının yanına geldi. Çocuklardan biri giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisine girerken, diğer 2'si ise çöp konteynırının üstüne çıktı. Bir süre konteynırın içerisinde kalan çocuk, kıyafetleri çıkartırken diğeri ise onları dışarıya aldı. Vatandaşların şaşkın bakışlarla izlediği çocuklar, salgını bir an olsun umursamadı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA