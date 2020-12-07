Yasağa uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza kesildi
07.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:33
Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza uygulandı.
Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında iki gün boyunca polis ve jandarma ekipleri ülke genelinde denetimler yaptı. Bu kapsamda Eskişehir'de yapılan kontrollerde, yasağa uymayan 160 kişiye toplam 500 bin 67 lira ceza kesildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı