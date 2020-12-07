Yasağa uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yasağa uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza kesildi

07.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:33
Yasağa uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza kesildi

Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında iki gün boyunca polis ve jandarma ekipleri ülke genelinde denetimler yaptı. Bu kapsamda Eskişehir'de yapılan kontrollerde, yasağa uymayan 160 kişiye toplam 500 bin 67 lira ceza kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kurallara uymayan 170 kişiye 216 bin lira ceza kesildi
Son dakika haberleri: Kurallara uymayan 170 kişiye 216 bin lira ceza kesildi
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi
Bingöl'de sokağa çıkma yasağını 28 kişi ihlal etti, 88 bin TL ceza kesildi
Bingöl'de sokağa çıkma yasağını 28 kişi ihlal etti, 88 bin TL ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Pınar Altuğ Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Caner Erkin Sinan Gümüş Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasağa uymayan 160 kişiye 500 bin 67 lira ceza kesildi - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:33:36. #1.15#
title