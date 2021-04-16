Yasağa uymayan 12 kişiye ceza yazıldı
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Yasağa uymayan 12 kişiye ceza yazıldı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Yasağa uymayan 12 kişiye ceza yazıldı Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında genel asayiş uygulaması yapıldı.

Yasağa uymayan 12 kişiye ceza yazıldı

DÜZCE - Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamayı görüp kaçan otomobil, uygulamayı havadan görüntüleyen gazetecilerin dronesi sayesinde yakalandı. Uygulama kapsamında 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent merkezinde önemli geçiş güzergahlarında uygulama gerçekleştirdi. Bu kapsamda Düzce Asayiş Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde genel asayiş denetimi yapıldı. Güzergah üzerinden geçen ticari ve binek olmak üzere tüm araçlar tek tek denetlendi. Kısıtlamadan muaf olan sürücülere yönelik de gerçekleştirilen denetimler de tüm araçlar ve şahıslarda genel arama yapıldı. Trafik olarak sorunlu olanlara cezai işlem yazıldığı esnada, polisin uygulama yaptığını gören otomobil sürücüsü ters şeride girerek kaçmaya başladı. Bu esnada gazeteciler uygulamayı havadan drone ile görüntülerken, aracın kaçışının hemen ardından drone ile takip edildi. Otomobil drone takibi sonrasında polis ekiplerinin kovalamacı sonrasında fazla kaçamadan yakalandı. Otomobil sürücüsü ve içerisindekilerin kısıtlamada izinli olmadıkları ve bu nedenle uygulamadan kaçtıklarını belirtti. Ayrıca güzergah üzerinde yapılan denetimlerde 12 ayrı kişiye izinli olmadan sokakta olmaları nedeni ile cezai işlem uygulandı.

Yasağa uymayan 12 kişiye ceza yazıldı
Yasağa uymayan 12 kişiye ceza yazıldı
Yasağa uymayan 12 kişiye ceza yazıldı
Yasağa uymayan 12 kişiye ceza yazıldı
Yasağa uymayan 12 kişiye ceza yazıldı
Yasağa uymayan 12 kişiye ceza yazıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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