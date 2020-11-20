Yasağa uyan berberler 20.00'de iş yerlerini kapattı
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Yasağa uyan berberler 20.00'de iş yerlerini kapattı

20.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 20:35

Yasağa uyan berberler 20.00'de iş yerlerini kapattı İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs yasakları genelgesi kapsamında Gaziantep'teki berberler saat 20.00'de müşteri alımını durdurarak iş yerlerini kapattı.

Yasağa uyan berberler 20.00'de iş yerlerini kapattı

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs yasakları genelgesi kapsamında Gaziantep'teki berberler saat 20.00'de müşteri alımını durdurarak iş yerlerini kapattı.

Türkiye genelinde son zamanlarda artan korona virüs vakaları sonrası Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkan yeni kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile uygulanmaya başlandı. Yasaklar kapsamında saat 20.00'de kapatılması ön görülen berberler saatler 19.30 itibariyle müşteri alımını durdurdu, geç saatlerde tıraş olmak isteyen müşteriler kapıdan geri gönderildi. Müşteri alımını durduran berberler, gerekli temizliklerini ve dezenfeksiyon çalışmalarını yaptıktan sonra saatler 20.00'yi gösterir göstermez işletmelerini kapattı.

Gaziantep'te faaliyet gösteren Salon Rıdvan isimli erkek berberi de alınan kararlara ve yasaklara uyarak 20.00'de müşteri alımını durdurarak işletmesini kapattı. Alınan kararların kendilerini mağdur etmesine rağmen halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu söyleyen işletme sahibi Rıdvan Turgut, "Alınan kararlar gereği saat 20.00'de iş yerimizi kapatıyoruz. Geç saatlerde gelen müşterilerimiz var. Yasak gereği onları tıraşa alamıyoruz. Kendimizi yasağa göre ayarlıyoruz. Müşterilerimizi randevu usulü ile saat 19.30'a kadar tıraş ediyoruz. Saat 20.00 olduğunda da temizliğimizi ve dezenfekte işlemlerimizi bitirip iş yerimizi kapatıyoruz. Bu zorlu günlerde esnaflar olarak biz üstümüze düşen görevleri yapıyoruz. Vatandaşlarımız da üzerine düşeni yaparsa süreç çabuk son erer. Elbette bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu süreç hepimiz için çok önemli inşallah bu günler bitecek" diye konuştu.

Yasağa uyan berberler 20.00'de iş yerlerini kapattı
Yasağa uyan berberler 20.00'de iş yerlerini kapattı
Yasağa uyan berberler 20.00'de iş yerlerini kapattı
Yasağa uyan berberler 20.00'de iş yerlerini kapattı
Yasağa uyan berberler 20.00'de iş yerlerini kapattı
Yasağa uyan berberler 20.00'de iş yerlerini kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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