Yasağa trafik kuyruğunda yakalandılar
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Yasağa trafik kuyruğunda yakalandılar

Antalya'da bayramı ilçelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 4 günlük yasağa saatler kala trafiğe çıkınca kilometrelerce kuyruk oluştu.

Yasağa trafik kuyruğunda yakalandılar
23.05.2020 01:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:43

Antalya'da bayramı ilçelerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 4 günlük yasağa saatler kala trafiğe çıkınca kilometrelerce kuyruk oluştu. Trafikte zor ilerleyen sürücüler yasak saatini yollarda geçirdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Arife ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde, Antalya kent giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu oluştu. Yasağa saatler kala trafiğe çıkan vatandaşların araçları, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Hasarlı trafik kazaları da, yoğunluğun armasına neden oldu. Araçlarıyla zor ilerleyen sürücüler, yasak saatine yollarda girdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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