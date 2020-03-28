Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı - Haber
Sarıkaya

Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı

Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı Otogara gelerek bilet almak isteyen Müfide Erdem; "Zor durumda kaldım ve eve gitmek istiyorum" Otogarda kalan Şükrü Sarıkaya; "Memleketime döneceğim, şu an dönemiyorum" Korona virüs nedeniyle şehirler arası seyahatlerin saat 17.

28.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:06
Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı

Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı

Otogara gelerek bilet almak isteyen Müfide Erdem;

"Zor durumda kaldım ve eve gitmek istiyorum"

Otogarda kalan Şükrü Sarıkaya;

"Memleketime döneceğim, şu an dönemiyorum"

ESKİŞEHİR - Korona virüs nedeniyle şehirler arası seyahatlerin saat 17.00'da sona ereceğinin açıklanması üzerine yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar, firmaların seferlerini iptal etmesi nedeniyle otogarda kaldı.

Yetkililer tarafından Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirler arası seyahatlerin 17.00 itibariyle sona ereceği açıklandı. Eskişehir'de de bu karar sonrası yasağa takılmadan şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, otogarlara akın etti. Seyahat firmalarının yasak öncesinde seferleri iptal etmesi ile birçok vatandaş otogarda bavullarıyla mağdur oldu. Bazı vatandaşlar valilikten izin alabilmek için otogarda beklerken, bazı vatandaşlar ise biletlerini açığa alarak evlerine geri döndü.

"Yolcularımızın bütün biletlerini açık konuma getirdik"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan firma yetkililerinden Gökhan Güldaş, alınan karar sonrası hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtti. İzin belgesi alan yolcular için seferlerine devam edeceklerini ifade eden Gökhan Güldaş, "Yetkili makamlar tarafından yayınlanan genelgede bugün saat 17.00 itibariyle tüm firmaların seferlerine kısıtlama getirildi. Şu an için ikinci bir talimata kadar 17.00 sonrası seferleri bütün firmalar geçici süreliğine iptal etti. Yeni talimata göre tabi ki biz de yolcularımıza yardımcı olacağız. Şu anda yolcularımızın bütün biletlerini açık konuma getirdik. Seferler açıldıktan sonra istedikleri zaman kullanabilirler. Biz de yolcularımıza yardımcı olmak için burada olacağız. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İşimizin başında olacağız. Valilikten bize gelen talimata göre, yolcuların ve bize verilen izin belgeleri doğrultusunda sonrası için seferlerimizi devam ettireceğiz" diye belirtti.

"İnşallah gitmem gereken yere gidebilirim"

Yasak öncesinde otogara gelerek bilet almak isteyen Müfide Erdem, seferlerin iptal olması sebebiyle otogarda kaldığını belirterek, "Zor durumda kaldım. Bilet bulamıyorum, artık ne yapabilirim bilmiyorum. Saat 17.00'ye kadar bekleyeceğim burada. İnşallah gitmem gereken yere gidebilirim. Çok ani oldu. Şehirden çıkamıyorum. Belki her şey düzelir diye bekledim ama olmadı. Zor durumda kaldım ve eve gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sabah bana biletimin iptal olduğu söylendi"

Memleketine dönmek için otogara gelen ve biletinin iptal olduğunu öğrenen üniversite öğrencisi Nevra Tay, "Yapılan şey çok ayıp. Ben dün 23.30'da biletimi almıştım fakat sabah bana biletimin iptal olduğu söylendi. Daha erken bir açıklama yapılması, bir şeyler yapılması gerekirdi. Şu anda hiçbir şey belli değil. Biletim de şu an açıktaymış, iade yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Memleketime döneceğim, şu an dönemiyorum"

Seferlerin iptal olması sebebiyle otogarda yatan Şükrü Sarıkaya ise yaptığı açıklamada, "2 gündür hem zabıta hem polis beni otele götürüyor. Valiliğin talimatı var diye beni otele almıyorlar. Bana 65 yaşında olmadığımı ve alamayacaklarını söylüyorlar. 1 haftadır ben otogarda yatıyorum. Memleketime döneceğim, şu an dönemiyorum da. Seferler de iptal oldu" dedi.

Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haber
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haber
Küstah sözler söyleyen 3 öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı Haber
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri Haber
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası Haber
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, 'Gevşemeyin' dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Falcao'dan 'Yanımıza dönün' diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Abdulhamit Gül Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Sıla Seda Sayan Demet Şener Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Yılmaz Vural Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Rize Mart Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 19:56:35. #1.15#
title