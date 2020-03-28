Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı
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İhlas Haber Ajansı, Eskişehir, Güncel

Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı

Korona virüs nedeniyle şehirler arası seyahatlerin saat 17.00'da sona ereceğinin açıklanması üzerine yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar, firmaların seferlerini iptal etmesi nedeniyle otogarda kaldı.

28.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:15
Yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar otogarda kaldı

Korona virüs nedeniyle şehirler arası seyahatlerin saat 17.00'da sona ereceğinin açıklanması üzerine yasağa takılmadan yolculuk etmek isteyen vatandaşlar, firmaların seferlerini iptal etmesi nedeniyle otogarda kaldı.

Yetkililer tarafından Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirler arası seyahatlerin 17.00 itibariyle sona ereceği açıklandı. Eskişehir'de de bu karar sonrası yasağa takılmadan şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, otogarlara akın etti. Seyahat firmalarının yasak öncesinde seferleri iptal etmesi ile birçok vatandaş otogarda bavullarıyla mağdur oldu. Bazı vatandaşlar valilikten izin alabilmek için otogarda beklerken, bazı vatandaşlar ise biletlerini açığa alarak evlerine geri döndü.

"Yolcularımızın bütün biletlerini açık konuma getirdik"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan firma yetkililerinden Gökhan Güldaş, alınan karar sonrası hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirtti. İzin belgesi alan yolcular için seferlerine devam edeceklerini ifade eden Gökhan Güldaş, "Yetkili makamlar tarafından yayınlanan genelgede bugün saat 17.00 itibariyle tüm firmaların seferlerine kısıtlama getirildi. Şu an için ikinci bir talimata kadar 17.00 sonrası seferleri bütün firmalar geçici süreliğine iptal etti. Yeni talimata göre tabi ki biz de yolcularımıza yardımcı olacağız. Şu anda yolcularımızın bütün biletlerini açık konuma getirdik. Seferler açıldıktan sonra istedikleri zaman kullanabilirler. Biz de yolcularımıza yardımcı olmak için burada olacağız. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İşimizin başında olacağız. Valilikten bize gelen talimata göre, yolcuların ve bize verilen izin belgeleri doğrultusunda sonrası için seferlerimizi devam ettireceğiz" diye belirtti.

"İnşallah gitmem gereken yere gidebilirim"

Yasak öncesinde otogara gelerek bilet almak isteyen Müfide Erdem, seferlerin iptal olması sebebiyle otogarda kaldığını belirterek, "Zor durumda kaldım. Bilet bulamıyorum, artık ne yapabilirim bilmiyorum. Saat 17.00'ye kadar bekleyeceğim burada. İnşallah gitmem gereken yere gidebilirim. Çok ani oldu. Şehirden çıkamıyorum. Belki her şey düzelir diye bekledim ama olmadı. Zor durumda kaldım ve eve gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sabah bana biletimin iptal olduğu söylendi"

Memleketine dönmek için otogara gelen ve biletinin iptal olduğunu öğrenen üniversite öğrencisi Nevra Tay, "Yapılan şey çok ayıp. Ben dün 23.30'da biletimi almıştım fakat sabah bana biletimin iptal olduğu söylendi. Daha erken bir açıklama yapılması, bir şeyler yapılması gerekirdi. Şu anda hiçbir şey belli değil. Biletim de şu an açıktaymış, iade yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Memleketime döneceğim, şu an dönemiyorum"

Seferlerin iptal olması sebebiyle otogarda yatan Şükrü Sarıkaya ise yaptığı açıklamada, "2 gündür hem zabıta hem polis beni otele götürüyor. Valiliğin talimatı var diye beni otele almıyorlar. Bana 65 yaşında olmadığımı ve alamayacaklarını söylüyorlar. 1 haftadır ben otogarda yatıyorum. Memleketime döneceğim, şu an dönemiyorum da. Seferler de iptal oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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