Yasağa takılan anne polis tarafından evinden alınıp oğluna kavuşturuldu Yasağa takılan anne polis tarafından evinden alınıp oğluna kavuşturuldu Antalya'da babasıyla tartıştıktan sonra evden ayrılan 15 yaşındaki çocuğu annesiyle polis ekipleri birleştirdi.

Yasağa takılan anne polis tarafından evinden alınıp oğluna kavuşturuldu

ANTALYA - Antalya'da babasıyla tartıştıktan sonra evden ayrılan 15 yaşındaki çocuğu annesiyle polis ekipleri birleştirdi. Gözleri dolan çocuk annesine sarılırken, polisten sosyal mesafe kuralı hatırlatması gecikmedi.

Olay Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi'nde meydan geldi. Burhanettin Caddesi'nde ağlayarak yürüyen bir çocuk polis ekiplerinin dikkatini çekti. Ekip aracının yanına getirilen çocuğu polis ekipleri sakinleştirdi. Babasıyla tartıştığı için evden ayrıldığını ve annesine gitmek istediğini söyleyen 15 yaşındaki B.B, için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Polis ekip aracına aldığı çocuğa, 'Karnın aç mı' diye de sormayı ihmal etmedi.

Eşinden ayrı yaşayan anne Tenzile B, ise oğlunu almak için polis ekiplerinden yardım istedi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden alınan anne Tenzile B, oğlunun yanına getirildi. Gözleri dolan oğluna sarılan anne Tenzile B'yi polis ekipleri sosyal mesafe kuralı çerçevesinde uyardı. Polis ekip aracına aldığı anne oğlu evlerine ulaştırdı.

Kaynak: İHA