Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler

21.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:08
Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler

ANTALYA'da sokağa çıkma yasağına saatler kala Antalyalılar sahile akın etti.

ANTALYA'da sokağa çıkma yasağına saatler kala Antalyalılar sahile akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde Antalya'da vatandaşlar Konyaaltı Sahili ve mesire alanlarında soluğu aldı. Sabah saatlerinde yanlış anlaşılmaktan kaynaklanan sokağa çıkma yasağı tedirginliğini üzerinden atan Antalyalılar, öğleden sonra güzel havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü kentte, hafif rüzgara rağmen sahilin tadını çıkaranlar hem denize girdi hem de piknik yaptı.

Alanya'dan Antalya'ya tatile gelen Tarık Özer, kenti çok sevdiğini belirterek, "Antalya'nın havası güzel, insanı güzel. Sağlığımız için bazı kurallara uymak gerekiyor. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Deniz suyu ılık ama güzel" dedi.Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen Kristina ise denizin ve havanın güzel olduğunu ifade ederek, "Bugün çok mutluyum. Bir süre önce Rusya'dan geldim. Ama yakında gideceğim. Hava çok güzel ve deniz sıcak, insanlar sıcak. Her şey yolunda" diye konuştu.

Sahilde güneşlenen Hülya Tosun, Antalya'da oturduğunu söyleyerek, "Antalya çok güzel. Yukarılarda, dağlarda kar var. Biz burada denizin kenarında oturuyoruz. Çok güzel hava var. Antalya'da yaşamak ayrıcalık. Saat 20.00'de eve kapanacağız" dedi.DENİZ KEYFİ VE KAR BİR ARADAAntalya Büyükşehir Belediyesi Ekdağ İşletme Müdürü Arzu Demirkıran da dünyanın en güzel şehrinde, en güzel yerinde yaşadıklarını söyleyerek, şunları söyledi:

"Gerçekten çok şanslıyız. Yan tarafa baktığınızda karı görüyorsunuz, arkada deniz, güneş çok güzel. Hastalığın yaygın olduğu bir dönemde anın tadını çıkarıyoruz. Herkese sağlıklı, huzurlu ve güzel günler diliyorum. Bu güzel hava her zaman bulunmuyor. İnsanların bunu değerlendirmek istediklerini düşünüyorum. Tabii saatler 20.00 olunca herkesin eve gitmelerini diliyoruz. Kurallara uymalıyız."


Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler
Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler
Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler
Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler
Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

İlgili Haberler

Yaşlılardan sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş için sokaklara akın etti
Yaşlılardan sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş için sokaklara akın etti
Kısıtlamaya saatler kala Antalyalılar sokaklara döküldü
Kısıtlamaya saatler kala Antalyalılar sokaklara döküldü
Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala revize kararı
Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala revize kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump İlham Aliyev Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Alişan Berk Oktay Demet Akalın Öykü Karayel
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Deniz Türüç Caner Erkin Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Çocuk Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 17:08:32. #1.15#
title