YASAĞA RAĞMEN YAPILAN ASKER UĞURLAMA EĞLENCESİNDE ARBEDE
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YASAĞA RAĞMEN YAPILAN ASKER UĞURLAMA EĞLENCESİNDE ARBEDE

İstanbul DHA Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen yapılan asker uğurlama eğlencesinde polis ekipleri ile uyarılara aldırmayan kişiler arasında arbede yaşandı.

YASAĞA RAĞMEN YAPILAN ASKER UĞURLAMA EĞLENCESİNDE ARBEDE
30.08.2020 00:42 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:42

İstanbul DHA 

Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen yapılan asker uğurlama eğlencesinde polis ekipleri ile uyarılara aldırmayan kişiler arasında arbede yaşandı. Uyarıları dikkate almayan ve polis ve bekçilere tepki gösteren bazı kişiler gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Küçükçekmece'de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelip vatandaşlara uyarıda bulundu. Bazı kişiler ekiplere direnince arbede yaşandı. Polise mukavemet gösterenler gözaltına alındı. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Görüntü dökümü:  

----------Yaşanan arbede

-Genel ve detaylar 


Kaynak: DHA

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