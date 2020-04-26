YASAĞA RAĞMEN SOKAKTA TOP OYNAYAN ÇOCUKLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI SOKAĞA çıkma yasağı bulunan yaşları 10 ila 16 arasında değişen çocuklar dün gece Arnavutköy'de sokağa çıkarak futbol oynadı.

SOKAĞA çıkma yasağı bulunan yaşları 10 ila 16 arasında değişen çocuklar dün gece Arnavutköy'de sokağa çıkarak futbol oynadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkması yasaklanmıştı. Arnavutköy'de dün gece saatlerinde bir grup çocuk, futbol oynamak için sokağa çıktı. Atatürk Mahallesinde saat 22.00'da güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde 10 ila 16 yaş aralığındaki çocukların sokakta top oynamaları, bazılarının da apartman merdivenlerinde oturarak onları izlemeleri yer aldı.

Kaynak: DHA