YASAĞA RAĞMEN SOKAKTA TOP OYNAYAN ÇOCUKLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
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Arnavutköy, Futbol, Güncel, Haber

YASAĞA RAĞMEN SOKAKTA TOP OYNAYAN ÇOCUKLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

SOKAĞA çıkma yasağı bulunan yaşları 10 ila 16 arasında değişen çocuklar dün gece Arnavutköy'de sokağa çıkarak futbol oynadı.

26.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:55
YASAĞA RAĞMEN SOKAKTA TOP OYNAYAN ÇOCUKLAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

SOKAĞA  çıkma yasağı bulunan yaşları 10 ila 16 arasında değişen çocuklar dün gece Arnavutköy'de sokağa çıkarak futbol oynadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkması yasaklanmıştı.  Arnavutköy'de dün gece saatlerinde bir grup çocuk, futbol oynamak için sokağa çıktı. Atatürk Mahallesinde  saat 22.00'da güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde 10 ila 16 yaş aralığındaki çocukların sokakta top oynamaları, bazılarının da  apartman merdivenlerinde  oturarak onları izlemeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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