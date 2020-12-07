Yasağa rağmen sokağa çıkan 5 kişiye 15 bin 750 TL ceza

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde dışarıda olan 5 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında alınan kararlara uymadığı gerekçesi ile toplam 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı