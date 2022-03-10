YASAĞA RAĞMEN SİPARİŞ GÖTÜRDÜLER

İSTANBUL (DHA) - ? İSTANBUL'da kar yağışı nedeniyle motokuryelik yapmak, motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Yasağa rağmen bazı motokuryeler ve motosiklet sürücüleri yollara çıkmaya devam etti. Yasağa uymayan motokurye Musa Pişkin, yemek siparişi verenlere tepki göstererek, 'Az önce bu yasakta ve bu havada sipariş veren birisi not olarak, 'Hızlı gelirse sevinirim, uyumam gerekiyor' yazmış. Bir zahmet yılın 1 haftası da kar yağışlarında kendileri yemek yapsınlar" dedi.

İstanbul'da kar yağışı sürerken, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi. Niştantaşı'nda kar yasağına aldırış etmeyen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri ise yemek siparişi teslim etmeye ve yolculuk yapmaya devam etti.

'YILIN BİR HAFTASI BİR ZAHMET YEMEKLERİNİ KENDİLERİ YAPSINLAR"

Nişantaşı'nda motokuryelik yapan Musa Pişkin, yemek siparişi verenlere tepki göstererek, 'Sabah 08.00'e kadar çalışacağız. Şu durumda İstanbul Valiliğin verdiği karara kimse uymuyor. Vatandaş bu durumda düşünceli davranmıyor. Bazılarının dış kapısı açılmıyor ve aşağıya anahtar atıyor, aşağı inip kapıyı açmaya tenezzül etmiyorlar. Az önce bu yasakta ve bu havada sipariş veren birisi not olarak, 'Hızlı gelirse sevinirim, uyumam gerekiyor' yazmış. Yine de o siparişi geciktirmemeye çalışıyoruz ama acele edecek durumda olmadığımızı da gidince kendisine belirteceğim. Canımızla çalışıyoruz, geçen sene yağışlarda kaza yaptım ve 2 ay hastanede yattım. Bu mesleği seçtik ama bu havada çalışmamız gerekmiyor. Bir zahmet yılın 1 haftası da kar yağışlarında kendileri yemek yapsınlar" dedi.

'EKMEK PARASI"

Hakan Taşdemir çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, 'Yapacak bir şey yok. Zor oluyor ama ekmek parası, birazdan işim bitecekö diye konuştu. Murat Derincan isimli bir motokurye de 'Bize artık kolay geliyor alıştık artık. Uzak yerlere gitmiyoruz" şeklinde konuştu.