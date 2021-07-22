Yasağa rağmen Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMABurdur Valiliği, Salda Gölü'nde bazı ziyaretçilerin sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptığı görüntülerin ardından yazılı açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği, Salda Gölü'nde bazı ziyaretçilerin sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptığı görüntülerin ardından yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"22.07.2021 günü İlimiz Yeşilova İlçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde yapılan denetim ve kontroller esnasında; çamur banyosu yaptığı, tütün ürünü kullandığı tespit edilen 5 şahıs hakkında emre aykırı davranıştan dolayı toplamda 2.135 idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Burdur Valiliği olarak Salda Gölü'nün koruma kullanma dengesinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan