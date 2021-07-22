YASAĞA RAĞMEN SALDA GÖLÜ KIYISINDA NARGİLE İÇİP, ÇAMUR BANYOSU YAPTILAR
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YASAĞA RAĞMEN SALDA GÖLÜ KIYISINDA NARGİLE İÇİP, ÇAMUR BANYOSU YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü.

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü. Halk plajına gelen ziyaretçiler suya girip, gölün eşsiz güzelliğini izledi. Yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçiler ise sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı.

Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi. Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girip, yüzdü. Bazıları göl kıyısında fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.

Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü. Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.

YASAĞA RAĞMEN SALDA GÖLÜ KIYISINDA NARGİLE İÇİP, ÇAMUR BANYOSU YAPTILAR
YASAĞA RAĞMEN SALDA GÖLÜ KIYISINDA NARGİLE İÇİP, ÇAMUR BANYOSU YAPTILAR
YASAĞA RAĞMEN SALDA GÖLÜ KIYISINDA NARGİLE İÇİP, ÇAMUR BANYOSU YAPTILAR
YASAĞA RAĞMEN SALDA GÖLÜ KIYISINDA NARGİLE İÇİP, ÇAMUR BANYOSU YAPTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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