Yasağa rağmen parkta oturanlara önce uyarı sonra ceza
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Yasağa rağmen parkta oturanlara önce uyarı sonra ceza

Yasağa rağmen parkta oturanlara önce uyarı sonra ceza
02.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:21

ANTALYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen parkta oturan ve polisin uyarılarına kulak asmayan 3 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.

ANTALYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen parkta oturan ve polisin uyarılarına kulak asmayan 3 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürdü. Devriye görevi yapan ekipler, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Bedirhan Bebek Parkı'nda 3 kişinin oturduğunu fark etti. Polis ekipleri, 3 kişiyi evlerine gitmesi için uyardı. Polisin uyarısını dinlemeyen ve oturmaya devam eden 3 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL para cezası uygulandı.Ceza işleminin ardından 3 kişi evlerinin yolunu tuttu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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