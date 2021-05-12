ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarına koştu.

ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarına koştu. Kalabalık nedeniyle polis mezarlıkta megafonla vatandaşları uyardı.

Türkiye'de vaka oranlarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla Ramazan Bayramı'nı da içine aldığı 81 ilde 29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Erzurum'da, yasağa ve mezarlık girişinde güvenlik önlemi alınmasına rağmen vatandaşlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarına girmeyi başardı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Yoğunluk nedeniyle polis megafonla anons yaparak halktan evlerine gitmesini istedi.

Her bayramda anne-babasının ve akrabalarının mezarını ziyaret ettiği ancak pandemi nedeniyle iki bayramdır gelemedğini söyleyen Kadir Akçakoca, "Annem, babam ve ağabeyim hepsi burada. Yasak ama yarın gelemeyiz diye bugün geldik. Geçesenede ziyaret edemedik. Mecbur bu sene geldik" diye konuştu

Babasını ziyarete geldiğini söyleyen Ömer İncekum ise "Yasak olduğunu biliyorum ama geldik. Bir suç işledik" dedi

ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR
ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR
ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR
ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR
ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR
ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR
ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gözü dönen koca 2 çocuğunun annesini 15 yerinden bıçakladı: Komşuları bıçağı elinden zor aldı
Gözü dönen koca 2 çocuğunun annesini 15 yerinden bıçakladı: Komşuları bıçağı elinden zor aldı
Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini vurguladı.
Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini vurguladı.
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 15:53:15. #1.16#

title