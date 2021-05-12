ERZURUM YASAĞA RAĞMEN MEZARLIĞA KOŞTULAR

ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarına koştu.

ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar yakınlarının mezarına koştu. Kalabalık nedeniyle polis mezarlıkta megafonla vatandaşları uyardı.

Türkiye'de vaka oranlarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla Ramazan Bayramı'nı da içine aldığı 81 ilde 29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Erzurum'da, yasağa ve mezarlık girişinde güvenlik önlemi alınmasına rağmen vatandaşlar geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarına girmeyi başardı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Yoğunluk nedeniyle polis megafonla anons yaparak halktan evlerine gitmesini istedi.

Her bayramda anne-babasının ve akrabalarının mezarını ziyaret ettiği ancak pandemi nedeniyle iki bayramdır gelemedğini söyleyen Kadir Akçakoca, "Annem, babam ve ağabeyim hepsi burada. Yasak ama yarın gelemeyiz diye bugün geldik. Geçesenede ziyaret edemedik. Mecbur bu sene geldik" diye konuştu

Babasını ziyarete geldiğini söyleyen Ömer İncekum ise "Yasak olduğunu biliyorum ama geldik. Bir suç işledik" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı