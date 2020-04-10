Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma - Haber
Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma

- Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma "Yeni geldik, arkadaşı bekliyoruz" Esenyurt'ta sosyal mesafe ve park, bahçelerde oturmama kuralına uymayan vatandaşlar, havuz kenarında oturdu.

10.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:48
Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma

- Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma

"Yeni geldik, arkadaşı bekliyoruz"

İSTANBUL - Esenyurt'ta sosyal mesafe ve park, bahçelerde oturmama kuralına uymayan vatandaşlar, havuz kenarında oturdu. Polis vatandaşları tek tek uyarırken bir vatandaş ise, "Yeni geldik,arkadaşı bekliyoruz" diyerek kendini savundu.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında park bahçelerde bir arada toplanmalar da yasak olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Esenyurt'ta süs havuzu kenarında oturup sohbet etti. Tedbirler kapsamında sürekli devriye attığı görülen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri havuz kenarında oturan vatandaşları tek tek uyardı. Polis ekipleri vatandaşlara 'Evde kal' uyarıları yaparak kimlik kontrolünde bulundu.

"Yeni geldik, arkadaşı bekliyoruz"

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maskesiz şekilde yan yana oturan iki kişi de Esenyurt Polisi tarafından uyarıldı. Polisin kuralları hatırlatması üzerine vatandaş, "Yeni geldik arkadaşı bekliyoruz" diyerek karşılık verdi. Polis vatandaşlara tekrarı durumunda ceza yazılacağını hatırlatarak havuzun etrafını boşalttı.

Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haber
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haber
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu Haber
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haber
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor Haber
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin
Survivor Sercan, Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum, yesin
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
ABD'de korkutan araştırma sonucu: Atık sularda beklenenden fazla koronavirüs tespit edildi
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Simge Sağın Levent Yamanel Cüneyt Özdemir
Spor Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Futbolcu Açıklama Araştırma
Şu an buradasınız: Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 11:00:47. #1.15#
title