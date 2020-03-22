Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı
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Sivas, Koçak, Güncel

Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı

Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktıSİVAS'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karara uymayıp dışarı çıkan Remzi Koçak (72) "Ne yapayım yalnızım, eşim öldü, evde kimse yok" dedi.

22.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:22
Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı

Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı

SİVAS'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karara uymayıp dışarı çıkan Remzi Koçak (72) "Ne yapayım yalnızım, eşim öldü, evde kimse yok" dedi. Ülke genelinde 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Sivas'ta Mevlana Mahallesinde yaşayan Remzi Koçak, yasağa uymayarak dışarıya çıktı. Eşi Münevver Koçak'ın 2008 yılında hayatını kaybetmesi sonucu yalnız yaşadığını belirten 5 çocuk babası Remzi Koçak, evde kimsenin olmadığını belirterek yemek yemek için dışarıya çıktığını söyledi. Çarşıbaşı Mahallesi Paşa Cami yakınlarında bir süre gezen Koçak, basın mensuplarının neden dışarıya çıktığı sorusuna, "Ne yapayım, ne iş göreyim. Evde kadın yok, bir şey yok. Yalnız yaşıyorum. Yemek yapan yok, bir şey yok. Tamam şimdi eve gidiyorum" dedi. Koçak daha sonra evine döndü.

Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı

Kaynak: DHA

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Yasağa rağmen 'evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı

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