Yasağa rağmen evde enstürmanlar eşliğinde eğlence yaptılar
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Yasağa rağmen evde enstürmanlar eşliğinde eğlence yaptılar

07.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:50
Yasağa rağmen evde enstürmanlar eşliğinde eğlence yaptılar

DÜZCE'de koronavirüs tedbirlerine rağmen bir evde toplanan 15 kişi klarnet, keman ve org eşliğinde saatlerce eğlenip sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

DÜZCE'de koronavirüs tedbirlerine rağmen bir evde toplanan 15 kişi klarnet, keman ve org eşliğinde saatlerce eğlenip sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümle nreeden olan koronavirüs salgınında hasta sayısının düşmesi ve salgının artmaması için tedbirler alınırken belli kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor. Ancak Düzce'de bir evde toplanan ve içinde küçük çocuklarla kadınların da olduğu 15 kişi org, keman ve klarnet eşliğinde oyun havalarıyla saatlerce eğlendi. Sosyal medyadan canlı yayan yapan kişilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına da dikkat etmediği gözlendi.


Yasağa rağmen evde enstürmanlar eşliğinde eğlence yaptılar
Yasağa rağmen evde enstürmanlar eşliğinde eğlence yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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