Yasağa rağmen ehliyetsiz ve alkollü şekilde trafiğe çıktı, 3 kuralı ihlal etti
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Bahçelievler, Merkezefendi, Polis, Güncel

Yasağa rağmen ehliyetsiz ve alkollü şekilde trafiğe çıktı, 3 kuralı ihlal etti

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayıp, cip ile gezmeye çıkan Hüseyin Eren (25) polis ekipleri tarafından durduruldu.

19.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 19.04.2020 23:40
Yasağa rağmen ehliyetsiz ve alkollü şekilde trafiğe çıktı, 3 kuralı ihlal etti

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayıp, cip ile gezmeye çıkan Hüseyin Eren (25) polis ekipleri tarafından durduruldu. 369 promil alkollü olduğu saptanan Eren'in, daha önce alkollü araba kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Bugün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayanlara yönelik denetim gerçekleştiren polis ekipleri, Hüseyin Eren yönetimindeki 20 FJ 777 plakalı cipi durdurdu. Polis ekipleri, istisna kapsamında bulunmayan Eren'in yapılan ölçümde aşırı derecede alkollü olduğu belirledi. Cipten indirilen ve ayakta durmakta zorluk çeken Eren, alkolün etkisiyle polislere zor anlar yaşattı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Eren, alkolmetreyi üflememek için dakikalarca polise direndi. Güçlükle yapılan ölçümde 369 promil alkollü çıkan Eren'in, alkollü araba kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu ve bu sebeple de ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Yasağa rağmen dışarı çıkıp, yine ehliyetine el konulmasına rağmen hem de alkollü şekilde araç kullanarak üç kuralı da ihlal eden Eren, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Eren'e, yaptığı kural ihlallerinden dolayı ceza kesileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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