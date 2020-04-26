Yasağa rağmen dışarı çıktı, ceza yedi
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İstanbul, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Haber

Yasağa rağmen dışarı çıktı, ceza yedi

Yasağa rağmen dışarı çıktı, ceza yedi Polis havadan ve karadan denetimleri sürdürdü Sokağa çıkma kısıtlaması son gününde İstanbul semalarında polis helikopterinin de uygulamalar noktaları ve çevresinde attığı görüldü.

26.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:16
Yasağa rağmen dışarı çıktı, ceza yedi

Yasağa rağmen dışarı çıktı, ceza yedi

Polis havadan ve karadan denetimleri sürdürdü

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması son gününde İstanbul semalarında polis helikopterinin de uygulamalar noktaları ve çevresinde attığı görüldü. Avcılar'daki uygulama noktası drone ile havadan görüntülendi. Yasağa rağmen yemek için dışarı çıkan bir kişiye ise polis ekipleri tarafından ceza kesildi.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul dahil 31 şehirdeki 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde kent genelinde polis uygulamaları devam etti. A Bölgesi Trafik Ekipleri Amirliği'ne bağlı polis ekipleri E-5 Avcılar Köprüsü altında uygulamalarına devam etti. İzin belgeleri olmadan dışarı çıkan ve gerekli şartları taşımayan kişilere ceza yazıldı. Polisin uygulaması drone ile havadan da görüntülendi.

Kent geneli havadan kontrol edildi

Polis ekipleri karadan uygulamalarına devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir polis helikopterinin de havadan kontrol yaptığı gözlendi.

Polisin yardım teklifini böyle reddetti

Polisin uygulaması sırasında yaya olarak dolaşan bir kişide otelde kaldığını yemek için dışarı çıktığını söyledi. Yönetmeliğe uygun bir bahanesi ve izin belgesi olmayan şahsa polis tarafından Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3150 lira idari para cezası yazıldı.

Yasağa rağmen dışarı çıktı, ceza yedi

Kaynak: İHA

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