Yasağa rağmen dilenmek için evden çıkan engelli, uyarılıp evine gönderildi DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen dilenmek için evden çıktığı belirlenen bedensel engelli Erol Y. (40), polisler tarafından uyarılarak evine gönderildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen dilenmek için evden çıktığı belirlenen bedensel engelli Erol Y. (40), polisler tarafından uyarılarak evine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde Bayramyeri Meydanı'nda tekerlekli sandalyeyle gezen Erol Y.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri meydana gitti. Belden aşağısı tutmayan Erol Y.'nin yanına giden polisi ekibi, neden dışarıya çıktığını sordu. Dokuz Kavaklar Mahallesi'nde oturan ve yaklaşık 5 kilometre yol kat edip meydana gelen Erol Y. polislere, "Para yardımı toplamak için evden çıktım. Polisler de bana yardım ediyor. Evde canım sıkıldı. Biraz gezip, döneceğim" dedi.Dilenmek için evden çıktığı belirlenen Erol Y., uyarılıp, evine gönderildi.

Kaynak: DHA