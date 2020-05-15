Yasağa rağmen denize girmek isteyen 5 kişiye ceza ANTALYA'da yasak olmasına rağmen falezlerde spor yapan ve denize girmek istedikleri belirlenen 1'i Alman, 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

ANTALYA'da yasak olmasına rağmen falezlerde spor yapan ve denize girmek istedikleri belirlenen 1'i Alman, 5 kişiye cezai işlem uygulandı. Yasaklardan haberinin olmadığını öne sürüp tepki gösteren vatandaşlara, cep telefonundan alınan kararı okuyup, uymalarını istedi.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerde bugün saat 10.00 sıralarında spor yapan 1'i Alman vatandaşı 5 kişi polisi görünce merdivenlerden deniz kenarına inip saklandı. Durumu fark eden ekipler, deniz polisinden yardım istedi. Denizden ve falezler üzerinde arama yapan polis, 5 kişiyi yakaladı. Falezlerde spor yapıp, denize girmek istedikleri belirlenen bu kişilere, 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Yazılan cezaya itiraz eden ve haberleri olmadığını iddia eden gruba oldukça nazik bir şekilde hitap eden polis, cep telefonundan açtığı kararı okuyup, karara uymaları gerektiğini söyledi.Diğer yandan polisin geldiğini gören ve suya dalan bir dalgıç, uzun süre aranmasına rağmen bulunamadı.

Kaynak: DHA