Yasağa rağmen denize girenlere tutanak

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 50 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.

Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 50 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Ekipler dün aynı bölgede denize giren 101 kişi hakkında da tutanak tutmuştu.

Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.

Kaynak: AA