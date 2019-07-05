Yasağa rağmen denize giren 30 kişiye tutanak

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 30 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca belediye plajında geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Emir üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri için uyarılarda bulundu.

Uyarılara ve yasak olmasına rağmen denize girdiği tespit edilen 30 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı.

Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığı'na gönderildi.

Kaynak: AA