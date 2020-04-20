Yasağa rağmen belediye otobüsüne binen yaşlı kadını polis indirdi
Adana'da sokağa çıkan 69 yaşındaki Ayşe Çimen otobüse bindiği esnada polis ekiplerince indirildi.
Adana'da sokağa çıkan 69 yaşındaki Ayşe Çimen otobüse bindiği esnada polis ekiplerince indirildi.
Alınan bilgiye göre merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda sokağa çıkan 69 yaşındaki Ayşe Çimen'i polis ekipleri tespit etti.
Balcalı Hastanesi önünde halk otobüsüne binen Çimen'e otobüsün kadın sürücüsü inmesi için uyarıda bulundu.
Çimen otobüsten inmemekte ısrar etti.
Otobüs şoförü Mithat Özhan Bulvarı'nda otobüsü durdurarak Polis ekiplerini aradı, olay yerine gelen polis ekipleri ısrarlar sonucu yaşlı kadını otobüsten ikna edilerek aşağı indirildi.
Çimen daha sonra yönünü otobüs şoförünün olduğu yöne doğru gelerek önce küfür edip ardına bayan sürücünün yüzüne tükürdü, öfkesini alamayan yaşlı kadın gazetecilere tepki gösterdi.
Çimen'in polislerle arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
Polis Çimen'i otobüsten indirdikten sonra uyararak evine yolladı.
Kaynak: AA