Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler
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Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler

Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler
Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bayramın ilk günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bayramın ilk günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kısıtlamalara rağmen ilçenin girişindeki Akalan Mezarlığı'na gidenler yakınları için dua etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yasağa rağmen mezarlık ziyaretleri yapıldı. Bayram sabahı ilçenin girişindeki Akalın Mezarlığına gidenler, yakınlarının mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Çocuklar da mezarlığa gelenlerden bayram şekeri topladı.  

Mezarlığa gelenlerden Davali Öztunç, "İki yıldır Covid-19 salgını yüzünden eski bayramları yaşayamıyoruz. Herkes kendi yerinde kendi çapında bayramını kutluyor. Umarım önümüzdeki bayramlarda bu hastalıktan kurtulup eski bayramlarımıza döneriz. Bütün akraba ve eş dostlarımız ziyaret edip hepsinin bayramını kutlarız. Bütün halkımızın bayramını kutlar. Bu kovid döneminde daha dikkatli davranmalarını istiyorum" dediBayram şekerilerini toplamak için mezarlığa gelen çocuklar ise, pandemi  nedeniyle eski bayramlar gibi ev ev dolaşamadıkların söylediler.

Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler
Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler
Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler
Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler
Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler
Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler
Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler
Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler
Yasağa rağmen bayram sabahı mezarlığa gittiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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