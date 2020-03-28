Yasağa rağmen Avcılar Sahili'nde sabah koşuları Korona virüs salgınını önlemek amacıyla çıkarılan genelgede, sahillerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklanmasına rağmen, vatandaşların Avcılar Sahil'de yürüyüş yaptıkları görüldü.

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla çıkarılan genelgede, sahillerde yürüyüş ve spor yapmak yasaklanmasına rağmen, vatandaşların Avcılar Sahil'de yürüyüş yaptıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 Valiliği'ne gönderdiği genelge ile Korona virüs salgının engellemek amacıyla bir dizi tedbirler daha alındı. Alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sahillerde yürüyüş yapmaları koşmaları da yasaklar içerisine girdi. Yasağa rağmen sabah erken saatlerde Avcılar Sahili'ne gelen vatandaşların koşu ve yürüyüş amacıyla sahile geldiği görüldü. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe alarak sahilde banklarda yan yana oturdukları da kameralar tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA