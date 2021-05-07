Yasağa rağmen açık olan kahvehanenin sahibi ile çay içen 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza
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Yasağa rağmen açık olan kahvehanenin sahibi ile çay içen 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza

Yasağa rağmen açık olan kahvehanenin sahibi ile çay içen 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kapalı olması gereken kahvehanenin sahibi ile çay içen 11 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL, toplamda 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kapalı olması gereken kahvehanenin sahibi ile çay içen 11 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL, toplamda 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde jandarma ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında Geçitağzı köyünde H.K. isimli şahsa ait kahvehanenin açık olduğu ve E.K., Ş.A., M.Ş.Ö., T.İ., M.E., M.S.U., A.Ö., H.B., V.E. ve Y.U. isimli şahısların çay içtiği tespit edildi.

Ekipler kahveci H.K. ile birlikte 11 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL, toplamda 34 bin 650 lira idari para cezası uyguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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