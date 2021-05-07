Yasağa rağmen açık olan kahvehanenin sahibi ile çay içen 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinde kapalı olması gereken kahvehanenin sahibi ile çay içen 11 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL, toplamda 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.