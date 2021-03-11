DİYARBAKIR Yasağa rağmen açık kıraathanede okey oynayan işletmeciye hapis cezası

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Yasağa rağmen açık kıraathanede okey oynayan işletmeciye hapis cezasıDİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede arkadaşlarıyla okey oynayan işletmeci B.D.

Yasağa rağmen açık kıraathanede okey oynayan işletmeciye hapis cezası

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede arkadaşlarıyla okey oynayan işletmeci B.D.'ye, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan hakkında açılan kamu davasında 1 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, B.D., duruşmada "Arkadaşlarımın okey oynamasına müsaade ettim, pişmanım" dedi.

Olay, geçen yıl 3 Temmuz'da, merkez Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi'nde bulunan kıraathanede meydana geldi. Kıraathane sahibi B.D., koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken iş yerini açtı. B.D.'nin işletmesine, saat 22.00 sıralarında, arkadaşlarıyla okey oynadığı sırada güvenlik güçlerince baskın yapıldı. Ekipler, B.D. ve arkadaşlarını kapalı olması gereken iş yerinde okey oynarken yakaladı. B.D. ve arkadaşları hakkında iş yerinde yapılan tespit çalışmalarının ardından tutanak tutuldu.

Güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından işletmeci B.D. hakkında tutanak, rapor ve deliller toplandı. B.D.'ye 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 18 Ağustos'ta Diyarbakır Adliyesi'nde kamu davası açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede B.D.'nin, 5237 sayılı kanunun 195'inci maddesi gereğince cezalandırılması istendi.

Karar duruşmasının görüldüğü 8 Mart'ta mahkeme heyeti, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan yargılanan B.D.'nin şahsi, sosyal ve ekonomik durumunu göz önüne alarak, 1 ay 20 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

B.D., hakkında açılan kamu davasına ilişkin emniyete verdiği ifadeyi mahkemede de tekrarladı. Pandemi sürecinde kurallara uyan birisi olduğunu, olay tarihinde hata yaptığını söyleyen B.D., "Arkadaşlarımın okey oynamasına müsaade ettim. Bunu yaptığım için pişmanım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı