Yasağa rağmen açık eğlence mekanının sahibine, nöbetçi savcıdan gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yasağa rağmen açık eğlence mekanının sahibine, nöbetçi savcıdan gözaltı kararı

05.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:17
Yasağa rağmen açık eğlence mekanının sahibine, nöbetçi savcıdan gözaltı kararı

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısına göre çok yüksek riskli il olarak açıkladığı Konya'da, açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısına göre çok yüksek riskli il olarak açıkladığı Konya'da, açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı. Nöbetçi savcı da iş yeri sorumlusu Tahir A. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesindeki 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan gözaltı kararı verdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti. Eğlence mekanına baskın düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişinin alkol eşliğinde müzikli eğlence yaptığını belirledi. Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 25 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı.

Baskında, iş yeri sorumlusu Tahir A. da nöbetçi savcının talimatı üzerine TCK'nın 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren eğlence mekanı, daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Görüntü dökümü:

-Polisin eğlence merkezine baskını

-Eğlence merkezinin içinden görüntüler

-Eğlence merkezindeki müşteriler

Haber-Kamera: Adem YILDIZ/KONYA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Ümit Öztürk Mesut Bakkal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasağa rağmen açık eğlence mekanının sahibine, nöbetçi savcıdan gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 11:38:20. #1.16#
title