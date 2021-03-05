Yasağa rağmen açık eğlence mekanının sahibine, nöbetçi savcıdan gözaltı kararı

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısına göre çok yüksek riskli il olarak açıkladığı Konya'da, açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısına göre çok yüksek riskli il olarak açıkladığı Konya'da, açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı. Nöbetçi savcı da iş yeri sorumlusu Tahir A. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesindeki 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan gözaltı kararı verdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti. Eğlence mekanına baskın düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişinin alkol eşliğinde müzikli eğlence yaptığını belirledi. Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 25 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı.

Baskında, iş yeri sorumlusu Tahir A. da nöbetçi savcının talimatı üzerine TCK'nın 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren eğlence mekanı, daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Görüntü dökümü:

-Polisin eğlence merkezine baskını

-Eğlence merkezinin içinden görüntüler

-Eğlence merkezindeki müşteriler

Haber-Kamera: Adem YILDIZ/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı