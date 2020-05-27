Yasağa aldırmayıp piknik yapanlar drone görünce kaçtılar
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Yasağa aldırmayıp piknik yapanlar drone görünce kaçtılar

ARNAVUTKÖY'DE sokağa çıkma yasağının son günü, bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak piknik yapıp top oynadı.

Yasağa aldırmayıp piknik yapanlar drone görünce kaçtılar
27.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:21
ARNAVUTKÖY'DE sokağa çıkma yasağının son günü, bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak piknik yapıp top oynadı. Kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait sanan vatandaşların kaçışma anları havadan görüntülendi.

Arnavutköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bazı vatandaşlar, dışarı çıkıp piknik yaptı ve top oynadı. İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kurdukları sahada çocuklarıyla voleybol oynayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait zannetti. Bunun üzerine piknik için serdikleri kilimleri toplayıp eşyalarını alan vatandaşlar bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ile çocukların kaçışma anları havadan görüntülendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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