Yasagˆın Kalkmasıyla Tatilciler Uludagˆ'a Akın Etti
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Yasagˆın Kalkmasıyla Tatilciler Uludagˆ'a Akın Etti

25.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:48

Salgına karşı yasaklarda kayak merkezlerine istisnai izin verilmesiyle beraber, turistler Uludağ'a akın ettiSokağa çıkma yasağı tesislerin konuklarını kapsamasa da, sosyal mesafe kuralına burada da uyulmak zorunda.

Salgına karşı yasaklarda kayak merkezlerine istisnai izin verilmesiyle beraber, turistler Uludağ'a akın etti

Sokağa çıkma yasağı tesislerin konuklarını kapsamasa da, sosyal mesafe kuralına burada da uyulmak zorunda.

Ziyaretçiler ayrıca kar keyfi sürerken maskelerini de çıkarmıyor.

Yasagˆın Kalkmasıyla Tatilciler Uludagˆ'a Akın Etti

Kaynak: DailyMotion.com

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