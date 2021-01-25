Yasagˆın Kalkmasıyla Tatilciler Uludagˆ'a Akın Etti

Salgına karşı yasaklarda kayak merkezlerine istisnai izin verilmesiyle beraber, turistler Uludağ'a akın ettiSokağa çıkma yasağı tesislerin konuklarını kapsamasa da, sosyal mesafe kuralına burada da uyulmak zorunda.