Yasadışı yollarla ülkeye giren 3 kişi sınır dışı edildi
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Yasadışı yollarla ülkeye giren 3 kişi sınır dışı edildi

27.11.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:05
Yasadışı yollarla ülkeye giren 3 kişi sınır dışı edildi

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde H.M. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik sorgulamasında 5 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 3 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü H. M. ifadesini alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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