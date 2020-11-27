Yasadışı yollarla ülkeye giren 3 kişi sınır dışı edildi
27.11.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:05
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla giriş yapan 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde H.M. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik sorgulamasında 5 kişinin illegal yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 3 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü H. M. ifadesini alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı