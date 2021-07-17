Yasadışı yollarla satılmak istenen 21 flamingoya el konuldu
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Yasadışı yollarla satılmak istenen 21 flamingoya el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yasadışı yollarla satılmak istenen 21 flamingoya el konuldu Hayvanat Bahçesi'nin misafirleri flamingolar ANTALYA - Antalya'da yasadışı yollarla satılmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan 21 flamingo Antalya Büyükşehir belediyesi Hayvanat Bahçesinde...

Yasadışı yollarla satılmak istenen 21 flamingoya el konuldu

Hayvanat Bahçesi'nin misafirleri flamingolar

ANTALYA - Antalya'da yasadışı yollarla satılmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan 21 flamingo Antalya Büyükşehir belediyesi Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından getirilen yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Lasa dışı yollarla satılmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan 21 flamingo kuşu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Yaşam Parkı'nda korumaya alındı. Aralarında hasta ve yaralı olanları tedavi edilen flamingolar geçici olarak Hayvanat Bahçesi'ndeki bölümlerinde misafir ediliyor. Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, misafir flamingolara en iyi şekilde baktıklarını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bilgisi dahilinde hayvanat bahçesine getirilen her türlü yaralı ve hasta yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyleyen Arsun, "Hayvanat Bahçemize yaralı olarak gelen 5 adet Kerkenez türü kuşu daha iyileştirip doğaya saldık" dedi

Yasadışı yollarla satılmak istenen 21 flamingoya el konuldu
Yasadışı yollarla satılmak istenen 21 flamingoya el konuldu
Yasadışı yollarla satılmak istenen 21 flamingoya el konuldu
Yasadışı yollarla satılmak istenen 21 flamingoya el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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