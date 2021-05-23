Yasadışı yollardan Zonguldak'a gelen dört kişi yakalandı
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Yasadışı yollardan Zonguldak'a gelen dört kişi yakalandı

Yasadışı yollardan Zonguldak'a gelen dört kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 4 kişiyi yakaladı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 4 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; T.A., A.A., R.Y. ve S.D. isimli Afganistan uyruklu şahısların Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyon neticesinde, Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde T.A., A.A., R.Y. ve S.D. isimli Afganistan uyruklu yabancıların F.B. isimli şahsın yanında çalıştıkları, Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

Yabancı uyruklu 4 kişi hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet ile 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Muhalefet etmekten, F.B. isimli şahıs hakkında ise 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Muhalefet etmekten tutanak tanzim edilerek idari işlem başlatıldı.

Afganistan uyruklu şahısların Zonguldak İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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