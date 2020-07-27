Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan 34 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
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Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan 34 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Artvin'de jandarma ekipleri tarafından Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yapan 34 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan 34 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
27.07.2020 20:12 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:45

Artvin'de jandarma ekipleri tarafından Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yapan 34 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde 34 plakalı araç içerisinde 18 Afganistan ve 7 Pakistan uyruklu vatandaş, Artvin- Ardanuç- Bulanık Karakol Komutanlığınca icra edilen yol kontrol faaliyetinde ise 25 plakalı araç içerisinde 9 Afganistan uyruklu şahıs olmak üzere 34 şahıs yakaladı. Yabancı uyruklu şahıslara Türkiye'ye yasadışı giriş yaptıklarından dolayı kişi başı 4 bin 350 TL olmak üzere toplam 147 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Yabancı uyruklu şahıslara organizatörlük yapan 34 plakalı araç şoförü C.C. ile, 25 plakalı araç şoförü ve göçmenlere organizatörlük yaptığı değerlendirilen M.C. ve H.D. gözaltına alındı. Sürücülere trafik cezası, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesinden ve kabahatler kanununun emre aykırı davranıştan toplamda 12 bin 294 TL idari para cezası uygulanarak araçlara el konuldu. Göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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