Yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Suriyeli sınır dışı edilecek
Haberler » 3. Sayfa » Yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Suriyeli sınır dışı edilecek - Haberler

Yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Suriyeli sınır dışı edilecek

Zonguldak'ta yasadışı yollarla yurda giren ve ülkeye girmesinin yasak olduğu tespit edilen Suriye uyruklu şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

28.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:13
Yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Suriyeli sınır dışı edilecek

'ta yasadışı yollarla yurda giren ve ülkeye girmesinin yasak olduğu tespit edilen uyruklu şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.


Edinilen bilgiye göre 'ne başvuran Suriye uyruklu 22 yaşındaki Muhammet S. göçmenlik işlemlerinin yapılmasını istedi. Bu sırada zanlının daha önceden sınır dışı edildiği ve ülkeye girmesinin yasak olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine verildi. Ekipler kısa sürede Göç Müdürlüğü'ne gelerek zanlıyı gözaltına aldı. Daha önce de sınır dışı edildiği ancak yurda yine kaçak yollarla girdiği tespit edilen Muhammet S., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler