20.09.2019 19:58

Yasadışı yakıt üretimine şok operasyon: 1 milyon 495 bin litre biyodizel yakıt ele geçirildi

Yasadışı yakıt üretimine şok operasyon: 11 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla üretilip gemiyle yurtdışına çıkarılacağı planlanan ortalama 55 tankere tekabül eden biyodizel yakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan müşterek çalışmada; Süleymanpaşa ilçesi Nusratfakı Mahallesinde faaliyet gösteren bir firmada EPDK Lisansı olmadan yasa dışı olarak biodizel yakıt üretildiği, üretilen biodizelin Malkara ilçesinde bir firmaya ait tesiste depolandığı ve üretilen akaryakıtların gemiye yüklenerek yurt dışına çıkarılacağının tespiti üzerine arama yapıldı.

55 tankere tekabül ediyor

Yapılan aramada toplam 1 milyon 495 bin litre biyodizel yakıt ele geçirildi. Mevcut ele geçirilen akaryakıt takriben 50-55 tanker dolumuna tekabül ettiği öğrenildi.

Biodizel türü akaryakıt; bitkisel ve her türlü biyolojik kökenli yağların, çeşitli işlemlerden geçirilerek dizel araçlarda kullanılmaya elverişli hale getirildikten sonra özellikle Avrupa ülkelerinde kullanım oranı çok yüksek olduğundan Türkiye'de uluslararası kaçakçılığına sıklıkla başvurulan petrol ürünü olduğu da öğrenildi.

Konu ile ilgili toplam 11 şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA