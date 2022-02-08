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Yasadışı trol avcılığı yapanlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yasadışı trol avcılığı yapanlar yakalandı

İstanbul Kınalıada önlerinde yasadışı trol avcılığı yapılan teknedeki ırgat tertibatına el konulurken, 2 kişiye toplam 6 bin 239 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Kınalıada önlerinde yasadışı trol avcılığı yapılan teknedeki ırgat tertibatına el konulurken, 2 kişiye toplam 6 bin 239 TL idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Kartal Kolluk Destek Tim Komutanlığı envanterine yeni konuşlandırılan KB-3 botu tarafından Kınalıada önlerinde yasadışı trol avcılığı yapabileceği değerlendirilen bir tekne tespit edildi. Denetimde genellikle trol avcılığında kullanılan ve 12 metre altı ticari teknelerde özel avcılık izinleri ile bulundurulabilen tekne ırgatı tertibatına el konuldu. Denetimde 2 kişiye toplam 6 bin 239 TL idari para cezası uygulandı. Yasaya aykırı olarak kullanılan ırgat tertibatı yediemine teslim edildi. - İSTANBUL

Yasadışı trol avcılığı yapanlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Para Cezası, Türk Lirası, Kınalıada, İstanbul, 3. Sayfa, Haber

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