Yasadışı tıraş örgütüne darbe Yasadışı tıraş örgütüne darbe Bursa polisi, bir tamir atölyesinde izinsiz ve gizli şekilde yapılan toplu tıraş faaliyetini bastı.

Yasadışı tıraş örgütüne darbe

BURSA - Bursa polisi, bir tamir atölyesinde izinsiz ve gizli şekilde yapılan toplu tıraş faaliyetini bastı. Kaçak tıraş yapan iki kuaföre sosyal izolasyona uymamak ve korona tedbir kurallarına aykırı davranmaktan 3 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan baskın görüntüleri yoğun ilgi görürken görüntüleri izleyen vatandaşlar "Yasadışı tıraş örgütü çökertildi" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada ilgi gören ve Bursa'da çekildiği iddia edilen görüntülerde iddiaya göre Beşyol mahallesindeki bir tamir atölyesinde 2 kuaförün izinsiz ve gizli olarak saç kesimi yaptığını tespit eden polis ekipleri atölyeye baskın yaptı. Polis ekiplerini karşısında gören 2 kuaför ile sandalyede oturup saçlarını tıraş ettiren bir kişi ve sıra bekleyen vatandaşlar adeta neye uğradıklarını şaşırdılar. Maske takan kuaföre elinde ne olduğunu soran polis elindeki makasa el koydu. Polis ekipleri yasa dışı tıraş yapan kuaförlere yasak olduğu halde tıraş yaptıkları için ceza kesip ifadelerini alma üzere karakola götürdü.

Kaynak: İHA