Yasadışı sigara ve tütün sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasadışı sigara ve tütün sattığı iddia edilen 5 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İnegöl Emniyet Müdürlüğü İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimi tarafından yasadışı sigara ve tütün sattığı iddiası ile Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda işyerleri ve işyerlerine ait araçlarda yapılan aramalarda, 24 adet tepsi diye tabir edilen, toplam 124 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 48 bin 200 adet satışa hazır doldurulmuş makaron olmak üzere 173 bin adet içi doldurulmuş makaron, 300 kutu halinde toplam 60 bin adet boş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek