Yasadışı sigara ve tütün sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yasadışı sigara ve tütün sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

13.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:37
Yasadışı sigara ve tütün sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasadışı sigara ve tütün sattığı iddia edilen 5 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasadışı sigara ve tütün sattığı iddia edilen 5 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İnegöl Emniyet Müdürlüğü İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimi tarafından yasadışı sigara ve tütün sattığı iddiası ile Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda işyerleri ve işyerlerine ait araçlarda yapılan aramalarda, 24 adet tepsi diye tabir edilen, toplam 124 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 48 bin 200 adet satışa hazır doldurulmuş makaron olmak üzere 173 bin adet içi doldurulmuş makaron, 300 kutu halinde toplam 60 bin adet boş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Hüner Coşkuner Erol Büyükburç
Spor Cenk Tosun Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ankara Mahkeme Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasadışı sigara ve tütün sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 14:40:25. #1.15#
title